Cengiz İmren kimdir? Seren Serengil'in eski eşi Cengiz İmren kaç yaşında, nereli?

Cengiz İmren kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündemine damga vuran açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil'in eski eşi olan Cengiz İmren kaç yaşında, nereli Cengiz İmren ile Seren Serengil ne zaman evlendi? Cengiz İmren'le Seren Serengil ne zaman boşandı?

CENGİZ İMREN KİMDİR?

1974 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen Cengiz İmren, Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Doğumunun ardından babasının Batman'da çalışması nedeni ile Batman'a taşınmış, 19 yaşına kadar yaşantısını Batman'da sürdürmüştür. Daha sonra Hollanda'ya yerleşmiş ve müzik hayatına adım atmıştır.

İbrahim Tatlıses'e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyurmuştur.

Profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı "İnanamam" albümüyle başlamıştır. 2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır.

İnanamam albümü öncesi Hollanda'daki eşinden ayrılmış olan Cengiz İmren'in bir çocuğu var.

2003'ün kasım ayında da kapkaç-yankesicilik yaptırmak ve haraç toplama suçuyla hapse atılan İmren, hapishane günleri içinde sevgilisi olan Seren Serengil'le evlendi ve boşandı.

CENGİZ İMREN ALBÜMLERİ

Üzgünüm

Galiba

İşte

İşte Cengiz İmren

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