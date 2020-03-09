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Cengiz Han, Yönetmen, Sinema

Cengiz Han Filmi

Cengiz Han filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cengiz Han filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:58
Cengiz Han Filmi

Moğol yapımı Cengiz Han filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tengis Buyan-Ulzii üstleniyor.

Yönetmen: Tengis Buyan-Ulzii

Senaryo: Tengis Buyan-Ulzii

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Genghis Khan

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Moğolistan

Orijinal Dili: İngilizce, Moğolca

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 28.08.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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