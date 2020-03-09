Cengiz Han Filmi
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09.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:58
Moğol yapımı Cengiz Han filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tengis Buyan-Ulzii üstleniyor.
Yönetmen: Tengis Buyan-Ulzii
Senaryo: Tengis Buyan-Ulzii
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Genghis Khan
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Moğolistan
Orijinal Dili: İngilizce, Moğolca
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com