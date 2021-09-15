'Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk"

Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesinde içme suyu deposunun bakım onarımını gerçekleştirerek vatandaşlara daha sağlıklı bir sistem üzerinden su ulaşmasını sağladı.

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, "Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesinde de içme suyu deposunun tadilatı yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu deposunun içi fayans ile döşenerek, yalıtım sistemi ile birlikte kayıp kaçaklara son verildi. Manevra odaları da yenilenen deponun sıvası ve boya işi de yapıldı. Depoların güvenlikleri de üst düzeyde tutularak etrafları himaye çiti ile çevrilerek dışarıdan herhangi bir müdahalenin önüne geçildi.

Muhtar Doru'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Mahallelerinde sağlıklı suya kavuştuklarını ifade eden Oğulduruk Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Sayesinde mahallemiz sağlıklı suya kavuştu. İçme suyu konusunda depomuzda kayıp kaçak sıkıntısı yaşıyorduk. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kısa bir süre içerisinde ekipler gerekli incelemeleri yaparak sıkıntımıza son verdiler. Tüm mahalleli ve şahsım adına hizmetlerinden ötürü Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Tunç Soyer Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:06:59. #1.12#