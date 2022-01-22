Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın - Haberler
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Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında çıkan yangında çatı alev alev yandı.

İstanbul Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında çıkan yangında çatı alev alev yandı.

Sabah saatlerinde Çengelköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen çatı yangınında binanın çatı katı alev alev yandı. Kentsel dönüşüm için boşaltılan 3 katlı binada meydana gelen yangın için bölgeye sevk edilen çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Çevre sakinlerinden Abdülkadir Yılmazer, "Şu an nedeni belirsiz. Bu binaya insanlar girip çıkıyor, uyuşturucu madde kullananlar girip çıkıyor. Her şey olabilir yani. İçeride şu an birisi de yanıyor olabilir, her şey olabilir şu an. Isınmak için de yakmış olabilirler. Çok şükür itfaiye hemen yetişti. Yangını söndürüyorlar şu an" dedi. - İSTANBUL

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, geri dönüşüm, Çengelköy, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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