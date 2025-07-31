Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Yönetmen koltuğunda televizyon dünyasından tanıdığımız Neslihan Yeşilyurt otururken, filmin hikâyesi güçlü kalemler Gonca Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün tarafından kaleme alınmış. Filmde yer alan karakterlerin çarpıcı doğallığı, renkli kişilikleri ve aile içi çatışmaları, kadronun ustaca yorumları sayesinde izleyiciyi güldürürken düşündürüyor. Modern Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Cenazemize Hoş Geldiniz, mizah ile dramı başarılı şekilde harmanlayan senaryosuyla öne çıkıyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ EKRANLARDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Sinemaseverlerin büyük beğenisini toplayan "Cenazemize Hoş Geldiniz" filmi, beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu eğlenceli yapımı izlemeyi planlayan seyirciler, "Cenazemize Hoş Geldiniz konusu nedir?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" gibi detayları merak ediyor. Film hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ KONUSU

İrem ve Ozan, dört yıllık bir ilişkinin ardından nişanlanma kararı alırlar. Nişan sabahı, birlikte yaşadıkları evde uyanırlar ancak İrem oldukça gergindir. Bunun temel nedeni ailesinin, olay çıkarmaya fazlasıyla yatkın, sıra dışı bireylerden oluşmasıdır. Öte yandan, Ozan'ın ailesi oldukça entelektüel, kültürlü ve aristokrat bir geçmişe sahiptir. Bu iki ailenin ilk kez nişan töreninde karşı karşıya gelecek olması, işleri iyice karıştırır.

İrem'in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkacak olan annesi, dolandırıcılık geçmişiyle bilinen teyzesi, Hollanda'dan gelen çılgın halası, şarkıcı olma hayali kuran diğer teyzesi ve hâlâ ölmüş kocasını hatırlayan büyük halası derken, nişan tam anlamıyla bir kargaşa ortamında gerçekleşecektir. Fakat asıl karmaşa, büyük babaanneleri Atike'nin nişan günü vefat etmesiyle baş gösterir. Atike'nin cenazesi belediyenin sunduğu soğutmalı sistemle evin bahçesine getirilince, işler içinden çıkılamaz hale gelir. Bu süreçte her aile ferdinin kendine özgü sırları ve renkli karakterleri birer birer ortaya dökülecektir.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI VE KREATİF KADROSU

Yönetmen : Neslihan Yeşilyurt

Senaryo : Gonca Vuslateri, Doğacan Güneş Perkün