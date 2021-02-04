Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)

'İLGİLİ FİRMA BİZ DEVREYE GİRMEDEN CENAZEYİ TRABZON'A GÖTÜRMÜŞ'

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, dün gece saatlerinde Almanya'daki cenaze sahiplerinden birini kendisini aradığını ifade ederek, "Cenazelerin karıştığını belirterek yardım istedi. Biz sabah devreye girmeden, ilgili firma gelip yanlışlığı görünce buradaki cenazeyi alıp Trabzon'a götürmüş. Trabzon'daki cenaze ise gerekli izinler alınıp mezardan çıkarılmış. O cenaze de buraya getirilip sahibine teslim edilecek" dedi.

Yakınları karantinada olan Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesinin, kente ulaştıktan sonra ilçeye bağlı Yukarı Demirci köyünde defnedileceği öğrenildi. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ