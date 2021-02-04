Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)

04.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:07
Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)

'İLGİLİ FİRMA BİZ DEVREYE GİRMEDEN CENAZEYİ TRABZON'A GÖTÜRMÜŞ'Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, dün gece saatlerinde Almanya'daki cenaze sahiplerinden birini kendisini aradığını ifade ederek, "Cenazelerin karıştığını belirterek yardım istedi.

'İLGİLİ FİRMA BİZ DEVREYE GİRMEDEN CENAZEYİ TRABZON'A GÖTÜRMÜŞ'

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, dün gece saatlerinde Almanya'daki cenaze sahiplerinden birini kendisini aradığını ifade ederek, "Cenazelerin karıştığını belirterek yardım istedi. Biz sabah devreye girmeden, ilgili firma gelip yanlışlığı görünce buradaki cenazeyi alıp Trabzon'a götürmüş. Trabzon'daki cenaze ise gerekli izinler alınıp mezardan çıkarılmış. O cenaze de buraya getirilip sahibine teslim edilecek" dedi.

Yakınları karantinada olan Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesinin, kente ulaştıktan sonra ilçeye bağlı Yukarı Demirci köyünde defnedileceği öğrenildi. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

 


Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)
Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)
Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)
Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 18:24:26. #1.16#
title