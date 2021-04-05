Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
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Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Sağlık

Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı Bartın'da cenaze töreni sonrası Güney Afrika Mutant Virüsü vakalarının arttığı bir köy ve bir mahalle karantina altına alındı.

Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı

BARTIN - Bartın'da cenaze töreni sonrası Güney Afrika Mutant Virüsü vakalarının arttığı bir köy ve bir mahalle karantina altına alındı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararla Bartın merkeze bağlı Yanaz köyü ve Kangahu mahallesi karantina altına alındı. Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiği köyde 50'ye yakın kişi de virüs tespit edildiği öğrenildi.

Virüsün geçtiğimiz hafta İstanbul'dan gelen bir vatandaşın katıldığı cenaze töreni sonrasında yayıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Karantina kararına ilişkin Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Yanaz Köyü'nde İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan tespitler neticesinde Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiği ve virüsün yayılım hızının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla aynı köyde karantina kararının alınması teklifi yapılmış olup İlimiz merkeze bağlı Yanaz Köyü'nün 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'inci maddeleri gereğince 05/04/2021 günü saat: 05.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına, köye giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." denildi.

Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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