Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
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Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi

Nevşehir'de Taşkınpaşa Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Karantinaya alınan köyde, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
15.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:59

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede daha hayatını kaybetti. Köyde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

CAN KAYBI 3'E ÇIKTI

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. Koronavirüsten hayatını kaybeden İsmet A.'nın cenazesi bugün Taşkınpaşa Köyü'nde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

60 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Taşkınpaşa Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.

Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi

Kaynak: İHA

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