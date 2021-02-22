Cenaze işleri film konusu nedir? Cenaze işleri film oyuncuları kimdir?

Serpil Altın Film yapımdan çıkan Komedi film türünde döneminde en çok merak edilen Cenaze işleri filmi yönetmenliğini Korhan Uğur yaptı. Senaryosunu ise Korhan Uğur, Serpil Altın üstlendi. Cenaze işleri film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Cenaze İşleri film konusu nedir? Cenaze İşleri film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

CENAZE İŞLERİ KONUSU NEDİR?

Orhan belediyede cenaze işleri görevlisi olarak çalıştığı gibi kimsesizler mezarlığından da sorumludur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak için Orhan'a gelir. Para karşılığı cesedi kimsesizler mezarlığına gömmesini ister. Orhan'ın vicdanı rahat etmez ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür. İstemeyerek de olsa kabul eder. Adamı gömeceği sırada, adamın ölmediğini fark etmesiyle işler karışır.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI VE KADROSU!

Cenaze İşleri filminin oyuncu kadrosunda, Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener, Aydan Burhan ve Halil Kumova yer alıyor.