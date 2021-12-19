Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2) - Haberler
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Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2)

Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Haberler | Güncel

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI.

ANTALYA (DHA) - MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'nın Akseki ilçesine dün cenaze için gelen, geceyi yayla evinde geçiren ve bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasıyla mahsur kalan Süleyman Çelik, Tolga Çelik, Vural Çelik ve Hüseyin Çelik kurtarıldı. 4 kişinin Seydişehir Kaymakamlığına mahsur kaldıklarını bildirmesi üzerine jandarma arama kurtarma ekibi hareket geçti. Ahırlı Belediyesine bağlı 2 iş makinesi de kar nedeniyle kapanan yolları açtı. Yolun açılması üzerine saat 19.00 sıralarında ulaşılan 4 kişi kurtarılıp, Seydişehir'de bir otele getirildi. 4 kişinin dinlendikten sonra Manavgat'a dönecekleri öğrenildi.

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Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Son Dakika Haberleri

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