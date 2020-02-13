Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı
Haberler » 3. Sayfa » Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı - Haberler

Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde dün düşen çığda, cenaze dönüşü Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de aralarında bulunduğu 20 araç mahsur kaldı.

13.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:25
Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı

'in ilçesi Yaylalar köyünde dün düşen çığda, cenaze dönüşü Yusufeli Belediye Başkanı 'in de aralarında bulunduğu 20 araç mahsur kaldı. Mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti.


Yaylalar köyü yolunda dün çığ meydana geldi. Köyde bulunan cenazeden dönen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in içinde olduğu 20 araç, çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Başlatılan çalışmanın ardından 2 saat sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Belediye başkanı ve konvoyunda bulunanlar güvenli bir şekilde ilçeye ulaştı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler