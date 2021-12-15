Cenap Aşcı kimdir? Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi mi, neden istifa etti?

Cenap Aşcı kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti eski Başkanı Cenap Aşcı istifasının ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Cenap Aşcı ile ilgili vatandaşlar "Cenap Aşcı kimdir? THK Kayyum Heyesi eski Başkanı Cenap Aşçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Cenap Aşcı'nın biyografisi nedir? gibi soru ve konuları araştırıyor. İşte Cenap Aşçı ile ilgili detaylar ve bilgiler.

CENAP AŞCI KİMDİR?

Cenap Aşcı 1 Mart 1967 yılında Aksaray'da doğan, Türk bürokrat ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 63. Türkiye Hükûmeti'nde 28 Ağustos 2015 - 24 Kasım 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hayatı

Cenap Aşcı, 1 Mart 1967'de, Nadire ve Gültekin Aşcı'nın oğlu olarak Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükûmetine Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak bağımsız olarak atandı. 31 Mart 2016 tarihinden itibaren tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

16 Ekim 2019'da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak atandı.

Cenap Aşcı, 2021 Türkiye orman yangınları sırasında THK uçaklarını etkin kullanmadığı ve düğüne gittiği için basında eleştirilere hedef oldu.

CENAP AŞCI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararında, 1 Eylül 2021'de Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesine yer verildi. Dilekçede, "orman yangınlarında pek çok mecranın THK ve özellikle şahsını odağa koyduğu, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsının kurban edilmek istendiği" ifadelerine yer verilirken, "çalışmalarının karşılığında ağır haksız ithamlarda bulunduğu için şahsının üzüldüğünü, çalışmalarının karşılığının bu olmadığı" sözleri aktarıldı.

"ADNAN ZENGİN VE ABDULLAH KAYA GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR"

Kararda, şu ifadeler yer aldı: "Kayyım heyeti başkanını çekilme dilekçesi, mahkememizin UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği, talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın görevden alınmasına yerine mahkememizce re'sen atanasına karar verilen Ali Yüksel'in kayyım heyetine alınmasına, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'nın görevlerine aynen devamına, kayyım heyeti Ali Yüksel'e ve THK vekilliğine tebliğine karar verildi."

AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı'nın yönetimine, 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan 3 kişilik kayyum heyeti atanmıştı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63'üncü AK Parti Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı. Orman yangınlarında yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan Aşçı, istifa dilekçesini 1 Eylül 2021'de vermişti.

"KIZIMIZIN DÜĞÜNÜ VARDI" SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Yangınlarda, Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışılırken, Cenap Aşçı'nın CNN Türk'te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı. Cenap Aşçı, "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

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