Cenan Adıgüzel arkadaşı Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi
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Cenan Adıgüzel arkadaşı Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Cenan Adıgüzel arkadaşı Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önceki gün Bebek'te görüntülenen'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncuları Cenan Adıgüzel ve Emin Oğuz Çelebi, gazetecilerle sohbet etti.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncuları Cenan Adıgüzel ve Emin Oğuz Çelebi, gazetecilerle sohbet etti.

İkiliden Cenan Adıgüzel, geçtiğimiz haftalarda lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan ve tedavisi nedeniyle ekipten bir süre ayrı kalacak olan Arif Güloğlu hakkında konuştu.

ARİF GÜLOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU 27 yaşındaki oyuncu, "Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cenan Adıgüzel, sözlerine; "İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif'e. İnşallah düzelip, geri dönecek aramıza" diye devam etti.

'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Arif Güloğlu'na kısa süre önce lenfoma teşhisi konmuştu. Güloğlu, tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

TEDAVİYE BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere."

Öte yandan tedavisi nedeniyle bir süreliğine çekimlerden ayrı kalacak olan Arif'e hem ekip arkadaşları hem de hocası Yılmaz Erdoğan'dan büyük destek gelmişti.

Kaynak: Hürriyet

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