Cemre ne zaman düşer? Cemre havaya ne zaman düşer? 2021 Cemre suya ve toprağa düştü mü?

Baharın başlangıcını temsil eden cemre havaya suya ve toprağa düşüyor. 2021 ilk cemrenin düşmesi sonrası havalar ısınmaya başlarken vatandaşlar 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek merak etti. Peki, 2021 cemre suya ve toprağa düştü mü? Cemre havaya ne zaman düşer?

2021 ilk cemresi düşerken havalar ısınmaya ve baharın ilk belirtiler görülmeye başlandı. Kültürümüz açısından da öneme sahip olan cemre havaya, suya ve toprağa düşerek bahar mevsimini müjdeliyor. Peki, cemre düştü mü, cemreler ne zaman düşüyor? Cemre ne zaman düşer? Cemre havaya ne zaman düşer? 2021 Cemre suya ve toprağa düştü mü?

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞER?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin2021 yılında birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İlk cemre havaya (19-20 Şubat)

İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NE DEMEK?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor."cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.