Cemre Kemer anne oluyor
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Cemre Kemer anne oluyor

18.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:50
Cemre Kemer anne oluyor

Geçtiğimiz aralık ayında 7 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlenen Cemre Kemer'den müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Cemre Kemer'in hamile olduğu öğrenildi.& ;Hamile olduğunu öğrenen Kemer'in büyük bir mutluluk yaşadığı ifade edildi.

Cemre Kemer, geçtiğimiz aralık ayında 7 yıldan uzun süredir birliktelik yaşadığı reklamcı Emir Medina ile hayatını birleştirmişti. Çiftin İstanbul'daki evinde gerçekleşen nikah törenine pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda davetli katılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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