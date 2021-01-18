Cemre Kemer anne oluyor

Geçtiğimiz aralık ayında 7 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlenen Cemre Kemer'den müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Cemre Kemer'in hamile olduğu öğrenildi.& ;Hamile olduğunu öğrenen Kemer'in büyük bir mutluluk yaşadığı ifade edildi.

Cemre Kemer, geçtiğimiz aralık ayında 7 yıldan uzun süredir birliktelik yaşadığı reklamcı Emir Medina ile hayatını birleştirmişti. Çiftin İstanbul'daki evinde gerçekleşen nikah törenine pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda davetli katılmıştı.





Kaynak: Snob Magazin