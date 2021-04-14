Cemre Kemer'den sevenlerini üzecek açıklama

6 aylık hamile olan şarkıcı Cemre Kemer, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kemer, sevenlerini üzecek bir açıklamada bulundu

Son zamanlarda sadece spor yaptığını ifade eden Cemre Kemer, "Gebeler ilaç kullanamadığı için dışarı çıkıp ufak bir yürüyüş yaptıktan sonra hemen eve dönüyorum. Hiçbir arkadaşımla görüşemiyorum" dedi.

"ALBÜMÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIM

Vakaların artmasından dolayı çıkaracağı albümü ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Kemer, "Bu süreçte bir şey yapmak akıl işi değil. Bir de işin içinde gebelik olunca albüm çıkarmayı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldım" diyerek sevenlerini üzdü.

Kaynak: Snob Magazin