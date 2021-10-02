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Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan kötü haber geldi

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Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan kötü haber geldi

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan 'Baht Oyunu'nun yıldızları Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kanal D'de ekrana gelen ' Baht Oyunu' dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan geçtiğimiz haftalarda aşk itirafı gelmişti. Şaşmaz, partneri Baysel ile karelerini Instagram'dan paylaşıp, "İyi ki" yazarak, kalp emojisi koymuştu.

Bütün bu gelişmenin ardından ikilinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Salı akşamları Kanal D'de ekrana gelen Baht Oyunu'nun 17. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Baht Oyunu'nun hayranları final kararını üzüntüyle karşıladı.

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Aytaç Şaşmaz evlilikle ilgili soruya, "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" yanıtını verdi.

BAHT OYUNU KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan kötü haber geldi

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan kötü haber geldi

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