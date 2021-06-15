Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
RAMO dizisinde rol alan, 15 Haziran Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak Baht oyunu dizisinde rol alan Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Baht Oyunu oyuncuları! Baht oyunu Ada kim?
RAMO dizisinde rol alan, 15 Haziran Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak Baht oyunu dizisinde rol alan Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Baht Oyunu oyuncuları! Baht oyunu Ada kim?
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Dizi film oyuncusu olan Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğdu. Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca rolüyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı.
CEMRE BAYSEL DİZİLERİ
Sol Yanım (Biricik) (TV Dizisi)
2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)
2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)