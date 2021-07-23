Cemre Baysel'in paylaşımı dikkat çekti
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Cemre Baysel'in paylaşımı dikkat çekti

Cemre Baysel'in paylaşımı dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemin parlayan yıldızlarından Cemre Baysel, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Oyuncunun, son pozuna yorum yağdı. İşte detaylar...

Kanal D'de yayınlanan 'Baht Oyunu' dizisinde Ada karakterini canlandıran Cemre Baysel, paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Son dönemde yıldızı parlayan isim, Instagram'da iki karesini yayınladı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Baysel'e yorum yağdı. 1 milyon 700 bin takipçisi olan oyuncuya, dört saatte 10 bine yakın mesaj geldi.

Cemre Baysel'in paylaşımı dikkat çekti

Kaynak: Snob Magazin

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