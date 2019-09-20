Cemiyetin önde gelen simaları Koruncuk Vakfı'na destek için buluştu

20.09.2019 08:36

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Figen Özbek ile Mütevelli Heyet Üyesi Jülide Berkman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Gilman Karadeniz, Emine Erdem, Roula Habbab'ın yanı sıra daha birçok isim ve ünlü mankenler katıldı.

Bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan Koruncuk Vakfı'nın, Oylum Talu'nun sunumuyla organize ettiği bu anlamlı davete ünlü tasarımcı Zeynep Kartal performansıyla destek verirken, Özlem Kaymaz ile kızı Tara de Viries, Oylum Talu, Emel Yıldırım, Nefise Karatay, Sema Öztürk, İpek Gümüşoğlu ve Zümrüt Koca sürpriz şekilde mankenlik yaptı. Davetin geliri; Türkiye'nin dört bir yanında eğitim hakkı risk altında olan veya farklı imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatından uzaklaşma tehlikesi bulunan kız çocuklarının, hak ettikleri koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri ve hayata hazırlanabilmeleri için kullanılacak.

Yemekte yaptığı konuşmada tüm davetlilere ve davetin sponsorlarına teşekkür eden Koruncuk Vakfı Başkanı Av. Figen Özbek; "Vakfımızın 40. yılında hayata geçirdiği ikinci Çocukköyü olan Koruncukköy Urla'da; kız çocuklarına bedelsiz barınma hizmeti, eğitime erişim desteği, aynı zamanda sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleme imkanı sağlanıyor. Bu uzun soluklu proje ile en büyük amacımız; çocukları eğitim hayatlarında her yönden destekleyerek donanımlı ve çağdaş gençler olarak hayata kazandırmak, böylelikle ülkelerine faydalı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır." dedi.