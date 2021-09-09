Cemile Şenel'in annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü
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Cemile Şenel'in annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü

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Geçtiğimiz cumartesi günü tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Cemile Şenel'in annesi Neval Şenel yaşadıklarını anlattı. Kızının arkadaş çevresinin tekin olmadığını ifade eden acılı anne, "Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü. Kızım geri gelmeyecek ama aileler çocuklarının arkadaşlarına dikkat etsinler" dedi.

Cemile Şenel henüz 17 yaşındaydı. Babasız büyümüştü, 8 yaşından bu yana yetiştirme yurdundaydı. Geleceğe yönelik hayalleri vardı. İyi bir yaşam sürmek, ailesini hep bir arada tutmak istiyordu. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Sultangazi'deki bir evde koltukaltından vurularak ağır yaralandı. 'Arkadaşlarım' dediği 5 kişi tarafından ölmek üzereyken apartmanın kapısına bırakıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polise tam 6 kez kayıp başvurusu yapan Neval Şenel, kızını pazartesi günü sessiz sedasız toprağa verdi. Hürriyet'e konuşan Neval Şenel, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kızım 2 yaşındayken eşim bizi terk etti. Onu babasız büyüttüm. Cemile 8 yaşındayken arkadaşlarının yüzünden sürekli evden kaçıyordu. Onlardan uzak dursun diye 2012 yılında Manisa'da Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yurduna yerleştirdim. Sık sık yanına gidiyordum ya da o geliyordu. 15 gün kadar önce yurttan izin alarak yanıma geldi. 'Arkadaşlarımla buluşacağım' dedi. İzin verdim ama geri dönmedi.

Telaşlanıp polise gittim. Polisler Sultangazi'de genç bir kızın öldüğünü, kimlik teşhisi için hastaneye gitmemi istediler. Morgda yatan Cemile'ydi. Biri hastaneye getirmiş 'Trafik kazası geçirdi' demiş. Kim yaptı, ne oldu bilmiyorum ama kızımın arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Kızımı arkadaş çevresi öldürdü."

Cemile Şenel'in annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü
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