Cemile Bayraktar'a Fatih Altaylı'dan Sert Tepki : Adını İlk Kez Duyduğum Birini Kemal Abi'nin İsmiyle Anmayın

Türkiye'nin ayağa kalktığı Kemal Sunal'a eleştirinin yankısı gün geçtikçe artıyor. Toplumun her kesimin tepki verdiği Cemile Bayraktar'a basın dünyasından da büyük tepki geldi. Gazeteci-yazar Fatih Altaylı, konuyu köşesine taşıyarak sert açıklamalarda bulundu. Sunal ailesini de eleştiren Altaylı, adını hayatımda ilk kez duyduğum ve duyduktan yaklaşık 3 saniye sonra unuttuğum biri. Demiş ki, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir" diyerek Cemile Bayraktar'ı topa tuttu.

"ADINI İLK KEZ DUYDUĞUM KİŞİ KEMAL SUNAL'I ELEŞTİRİYOR"

Altaylı Sunal ailesinin de bu gibi konuları ciddiye almasını eleştirerek şunları söyledi;

Türkiye'de filmleri en çok seyredilen, üzerinden yıllar geçtiği halde hala güldüren, düşündüren, eğlendiren Kemal Sunal'ın filmlerini eleştirmiş adını hayatımda ilk kez duyduğum ve duyduktan yaklaşık 3 saniye sonra unuttuğum biri. Demiş ki, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir"

"TÜRK HALKIN AÇIK HAKARETTİR"

Açıkçası bu cümlede bir Kemal Sunal'a değil, Türk halkına açık bir hakaret görüyorum. Bu filmler bu kadar izlenip bu kadar sevilmişse ve bunu iddia eden adını hatırlamadığım kişi bu filmlerin hakaret olduğunu düşünüyorsa bu halka hakarettir, Sunal'a değil.

"O KİŞİNİN KEMAL ABİ'NİN ADIYLA ANILMASI BİR HAKARETTİR"

"Tabii işin bir diğer tarafı da Sunal ailesinin bu kişi ciddiye alıp yanıt vermesi. İşiniz gücünüz mü yok da her türlü saçmalığa, zırvalığa yanıt veriyorsunuz. O yazının adını bilmediğim yazarı ile Kemal Abi'nin adını yan yana anmak dahi Kemal Abi'ye yapılmış bir ayıptır."