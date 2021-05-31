Cemil Turan kimdir? Cemil Turan kaç yaşında, nerelidir?
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Cemil Turan kimdir? Cemil Turan kaç yaşında, nerelidir?

Cemil Turan kimdir? Cemil Turan kaç yaşında, nerelidir?
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Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinden Cemil Turan, Fenerbahçe formasıyla 3 kez gol kralı olmuş ve futbolu Fenerbaçe'de bırakmıştır. Fenerbahçe tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Cemil Turan, Fenerbahçe'nin ilk marşı olan "Yaşa Fenerbahçe" marşının kaydında yer almaktadır. Peki Cemil Turan kimdir? Cemil Turan kaç yaşında, nerelidir?

Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinden Cemil Turan, Fenerbahçe formasıyla 3 kez gol kralı olmuş ve futbolu Fenerbaçe'de bırakmıştır. Fenerbahçe tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Cemil Turan, Fenerbahçe'nin ilk marşı olan "Yaşa Fenerbahçe" marşının kaydında yer almaktadır. Peki Cemil Turan kimdir? Cemil Turan kaç yaşında, nerelidir?

CEMİL TURAN KİMDİR?

Cemil Turan (d. 1947, İstanbul), eski Türk milli futbolcudur. Türk futbolunun en golcü oyuncularından birisi olan Cemil Turan futbol tekniği, ani deparları ve sıyrılışları, demarke kalmasındaki başarısı ve topu kullanışı ile bilindi.

Sarıyer Kulübü'nde parladı. İstanbulspor'a geçti (1968). Fenerbahçe'ye transfer oldu (1972) ve futbolu bu kulüpte bıraktı (1980).

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Ziya, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

Üç defa gol kralı oldu: (1973-74,14 gol), (1975-76, 17 gol), (1977-78, 17 gol). Fenerbahçe formasıyla 194 gol attı ve yılın sporcusu seçildi (1977). Ayrica Cemil Turan, Süper Lig'de 293 maçta 120 gol kaydetti.

Millî takım kariyeri

44'ü A takımda olmak üzere 52 maçta millî formayı giydi, altın şeref madalyasını kazandı. Millî Takım'da iken 19 gol attı ve 13 kez kaptanlık yaptı.

Yönetici kariyeri

1999-2000 sezonundan itibaren Fenerbahçe'de görev yapmaktadır.

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Cemil Turan kimdir? Cemil Turan kaç yaşında, nerelidir? - Haberler
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