Cemil Kılıç kimdir?

İlahiyatçı Cemil Kılıç hakkında çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Görevinden uzaklaştırıldığı haberinin üzerine Cemil Kılıç biyografisi merak konusu oldu. İslam dini üzerine yaptığı yorum ve açıklamalarıyla dikkat çeken İlahiyat eğitimcisi Cemil Kılıç'ın kim olduğu hakkında araştırmalar başlamıştı. Peki, Cemil Kılıç kimdir? Cemil Kılıç hakkında merak edilenler ve bilenenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İlahiyatçı Cemil Kılıç hakkında çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Görevinden uzaklaştırıldığı haberinin üzerine Cemil Kılıç biyografisi merak konusu oldu. İslam dini üzerine yaptığı yorum ve açıklamalarıyla dikkat çeken İlahiyat eğitimcisi Cemil Kılıç'ın kim olduğu hakkında araştırmalar başlamıştı. Peki, Cemil Kılıç kimdir? Cemil Kılıç hakkında merak edilenler ve bilenenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEMİL KILIÇ KİMDİR?

Cemil Kılıç 1975 yılında İstanbul'da doğdu.

Sinop nüfusuna kayıtlıdır.İlk öğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında yine Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim dalında master eğitimine başladı.

1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı.

2001 yılında master eğitimini tamamladı. Halen eğitimcilik görevini sürdürmektedir.