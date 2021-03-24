Cemil Kılıç kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cemil Kılıç kimdir?

24.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:51
Cemil Kılıç kimdir?

İlahiyatçı Cemil Kılıç hakkında çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Görevinden uzaklaştırıldığı haberinin üzerine Cemil Kılıç biyografisi merak konusu oldu. İslam dini üzerine yaptığı yorum ve açıklamalarıyla dikkat çeken İlahiyat eğitimcisi Cemil Kılıç'ın kim olduğu hakkında araştırmalar başlamıştı. Peki, Cemil Kılıç kimdir? Cemil Kılıç hakkında merak edilenler ve bilenenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İlahiyatçı Cemil Kılıç hakkında çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Görevinden uzaklaştırıldığı haberinin üzerine Cemil Kılıç biyografisi merak konusu oldu. İslam dini üzerine yaptığı yorum ve açıklamalarıyla dikkat çeken İlahiyat eğitimcisi Cemil Kılıç'ın kim olduğu hakkında araştırmalar başlamıştı. Peki, Cemil Kılıç kimdir? Cemil Kılıç hakkında merak edilenler ve bilenenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEMİL KILIÇ KİMDİR?

Cemil Kılıç 1975 yılında İstanbul'da doğdu.

Sinop nüfusuna kayıtlıdır.İlk öğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında yine Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim dalında master eğitimine başladı.

1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı.

2001 yılında master eğitimini tamamladı. Halen eğitimcilik görevini sürdürmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Burak Yılmaz Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cemil Kılıç kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:54:15. #1.14#
title