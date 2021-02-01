Cemil Çiçek kimdir? Cemil Çiçek kaç yaşında, nereli? Cemil Çiçek ne iş yapıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Cemil Çiçek iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Cemil Çiçek kimdir? Cemil Çiçek kaç yaşında, nereli? Cemil Çiçek ne iş yapıyor?

CEMİL ÇİÇEK KİMDİR?

15 Kasım 1946'da Yozgat'ta doğdu. Babasının adı Hacı Ahmet, annesinin adı Meliha'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukat olarak çalıştı. Yozgat Belediye Başkanlığı yaptı. Anavatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi oldu. 18. Dönem Yozgat, 20, 21, 22. Dönem Ankara Milletvekili. 18 ve 20. Dönem'de (Turgut Özal, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz hükümetlerinde) Devlet Bakanlığı, 22. Dönem'de (Recep Tayyip Erdoğan hükümetinde) Adalet Bakanlığı yaptı. 23. Dönem'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. 4 Temmuz 2011 günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Cemil Çiçek, 322 oyla TBMM Başkanı seçildi. Çiçek, TBMM'nin 25. Başkanı oldu. İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Çiçek, evli ve 3 çocuk babasıdır. Cemil Çiçek haberleri için tıklayın

CEMİL ÇİÇEK NE İŞ YAPIYOR?

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.