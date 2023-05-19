Çemen Haberleri - Çemen Haber - Haberler

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Çemen Haberleri

Çemen haber, Çemen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ordu'da besiciler yeni ahır sistemini benimsedi

Ordu'da besiciler yeni ahır sistemini benimsedi

Çemen - 19.05.2023
Tokat çemeni nedir? Çemen nedir? Çemen Tokat'ın mı? Çemen nerelerde kullanılır?

Tokat çemeni nedir? Çemen nedir? Çemen Tokat'ın mı? Çemen nerelerde kullanılır?

Çemen - 06.11.2022
Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! MasterChef Bez sucuk malzemeleri!

Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! MasterChef Bez sucuk malzemeleri!

Çemen - 28.10.2022
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 5 Eylül 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 5 Eylül 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Çemen - 05.09.2022
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 3 Eylül 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 3 Eylül 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Çemen - 03.09.2022
Masterchef Masala Dosa nedir, nasıl yapılır? Masala Dosa hangi ülkenin yemeği? Masala Dosa yemek tarifi ve gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef Masala Dosa nedir, nasıl yapılır? Masala Dosa hangi ülkenin yemeği? Masala Dosa yemek tarifi ve gerekli malzemeler nelerdir?

Çemen - 31.08.2022
Pastırma tartışmaları sürerken Sivas pastırmanın tescilini aldı

Pastırma tartışmaları sürerken Sivas pastırmanın tescilini aldı

Çemen - 17.06.2022
Kayseri ve Kastamonu kavga ederken, pastırmanın tescilini Sivas kaptı! Tartışma büyük

Kayseri ve Kastamonu kavga ederken, pastırmanın tescilini Sivas kaptı! Tartışma büyük

Çemen - 16.06.2022
Sivas pastırması coğrafi işaretle tescillendi

Sivas pastırması coğrafi işaretle tescillendi

Çemen - 16.06.2022
Erdoğan'dan 3600 ile arpa ve buğday alım fiyatı açıklaması

Erdoğan'dan 3600 ile arpa ve buğday alım fiyatı açıklaması

Çemen - 05.06.2022
Kayseri'den Avrupa'ya uzanan lezzet 'çemen'

Kayseri'den Avrupa'ya uzanan lezzet 'çemen'

Çemen - 26.05.2022
Tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde hasat heyecanı yaşanıyor

Tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde hasat heyecanı yaşanıyor

Çemen - 25.05.2022
Kayseri'den Avrupa'ya uzanan lezzet, 'Çemen'

Kayseri'den Avrupa'ya uzanan lezzet, 'Çemen'

Çemen - 25.05.2022
'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi

Çemen - 23.05.2022
Sağlıklı beslenmede yeni trend bitkiler: 'Mikroyeşiller'

Sağlıklı beslenmede yeni trend bitkiler: 'Mikroyeşiller'

Çemen - 26.04.2022
Tekirdağ'dan Avrupa'ya ayda 85 ton çiğ köfte ihraç ediyor

Tekirdağ'dan Avrupa'ya ayda 85 ton çiğ köfte ihraç ediyor

Çemen - 14.04.2022
AK Partili Mahir Ünal: Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğim için bana 'Pis faşist' diyerek dayak attılar

AK Partili Mahir Ünal: Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar

Çemen - 09.04.2022
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu

Çemen - 09.04.2022
Anatolian Business Forum, 'Geleceğe dönüş' teması ile Kayseri'de gerçekleşti

Anatolian Business Forum, "Geleceğe dönüş" teması ile Kayseri'de gerçekleşti

Çemen - 11.03.2022
Pastırma ve sucuk tartışmasına Kastamonu da katıldı

Pastırma ve sucuk tartışmasına Kastamonu da katıldı

Çemen - 14.02.2022
Sivilce nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir?

Sivilce nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir?

Çemen - 09.02.2022
Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor

Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor

Çemen - 28.01.2022
Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

Çorlu'dan Avrupa'ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı

Çemen - 19.01.2022
Ordulu kadınlarda kooperatifleşiyor

Ordulu kadınlarda kooperatifleşiyor

Çemen - 19.01.2022
Kayseri'de bulunan termal su tarımın çehresini değiştirecek

Kayseri'de bulunan termal su tarımın çehresini değiştirecek

Çemen - 15.12.2021
Ç Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri! Ç ile başlayan isim şehir oyunu için isimler...

Ç Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri! Ç ile başlayan isim şehir oyunu için isimler...

Çemen - 24.11.2021
Uzmanından anne sütünü artıracak öneriler

Uzmanından anne sütünü artıracak öneriler

Çemen - 18.11.2021
Afganistan ile Pakistan arasındaki Spin Boldak Sınır Kapısı tekrar açıldı

Afganistan ile Pakistan arasındaki Spin Boldak Sınır Kapısı tekrar açıldı

Çemen - 02.11.2021
Melatonin eksikliği, hastalık riskini artıyor

Melatonin eksikliği, hastalık riskini artıyor

Çemen - 15.10.2021
Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi

Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi

Çemen - 12.10.2021
Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi

Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi

Çemen - 08.10.2021
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki bombalı saldırıyı kınadı

Çemen - 03.10.2021
Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

Çemen - 03.10.2021
Son Dakika | Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son Dakika | Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çemen - 03.10.2021
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 5 ölü

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama: 5 ölü

Çemen - 03.10.2021
Sivas pastırması tescil yolunda

Sivas pastırması tescil yolunda

Çemen - 22.09.2021
'Sivas pastırması' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

"Sivas pastırması" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Çemen - 22.09.2021
Sivas pastırması tescil yolunda

Sivas pastırması tescil yolunda

Çemen - 22.09.2021
BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU HELEBİŞ GECESİ'NE DAVET ETTİ

BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU HELEBİŞ GECESİ'NE DAVET ETTİ

Çemen - 14.09.2021
Elazığ'a has baharatlar vatandaştan tam puan alıyor

Elazığ'a has baharatlar vatandaştan tam puan alıyor

Çemen - 10.09.2021
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Çemen - 06.09.2021
ÇEMEN İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU VE YATIRIMCI REHBERİ HAZIRLANDI

ÇEMEN İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU VE YATIRIMCI REHBERİ HAZIRLANDI

Çemen - 29.08.2021
Başkan Büyükkılıç'tan Gastronomi dalında 'UNESCO' müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan Gastronomi dalında 'UNESCO' müjdesi

Çemen - 28.07.2021
Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli

Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli

Çemen - 13.07.2021
Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Kastamonu'da yetiştirilecek

Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Kastamonu'da yetiştirilecek

Çemen - 02.07.2021
Şehzade Celaleddin kimdir?

Şehzade Celaleddin kimdir?

Çemen - 21.05.2021
Celaleddin Harezmşah kimdir? Celaleddin Harezmşah hangi devletin hükümdarı?

Celaleddin Harezmşah kimdir? Celaleddin Harezmşah hangi devletin hükümdarı?

Çemen - 04.05.2021
Ç ile başlayan kelimeler nelerdir? Ç harfi ile başlayan kelimeler listesi! Ç ile başlayan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 harfli kelimeler!

Ç ile başlayan kelimeler nelerdir? Ç harfi ile başlayan kelimeler listesi! Ç ile başlayan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 harfli kelimeler!

Çemen - 01.05.2021
Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Sivilce izleri, lekeleri, kızarıklığı nasıl geçer?

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Sivilce izleri, lekeleri, kızarıklığı nasıl geçer?

Çemen - 02.03.2023
İftariyelikler bizi bekler...

İftariyelikler bizi bekler...

Çemen - 10.04.2021
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