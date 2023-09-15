Kayseri Çemeni Coğrafi İşaret Belgesi Aldı

Kayseri Ticaret Odası'nın girişimleriyle Kayseri Çemen'i coğrafi işaret belgesini aldı. Pastırmacı Yasin Güzel; 'Çemen, zaten Kayseri ile bütünleşmiş bir kahvaltı ürünüdür. Bunun tescillenmesi de güzel bir şey' dedi.

Kayseri Çemen'i coğrafi işaret belgesini aldı

Pastırmacı Yasin Güzel :

-"Çemen, zaten Kayseri ile bütünleşmiş bir kahvaltı ürünüdür"

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası'nın girişimleriyle Kayseri Çemen'i coğrafi işaret belgesini aldı. Pastırmacı Yasin Güzel ; "Çemen, zaten Kayseri ile bütünleşmiş bir kahvaltı ürünüdür. Bunun tescillenmesi de güzel bir şey" dedi.

Şehrin yöresel lezzetlerinden Kayseri Çemeni tescillendi. Çemenin tescil almasından dolayı esnaf olarak mutlu olduklarını ifade eden Pastırmacı Yasin Güzel, "Çemen yaklaşık 8-9 baharattan oluşan, içerisinde sarımsak bulunan ve suyla karıştırılıp, sos haline getirilen bir üründür. Genel de sabah kahvaltılarında çok sık kullanılır. Fırından sıcak pide aldığımız zaman yanında çok güzel gider. Çemen paket halinde satılıyor. Pakerini şu anda 30 TL'ye satıyoruz. Çemenin bir zamanı yok ama genelde kışın daha çok tüketiliyor. Çünkü yazın yedikten sonra terden koku olma ihtimali oluyor. O yüzden de kışın daha çok tüketiliyor. Çemenler genelde çeşit çeşit oluyor. El yapımı ve hazır çemenler oluyor. Şu anda en çok rağbet gören çemenimiz de kokusuz dediğimiz çemenler. Bunlarda yenildiği zaman tenden koku çıkartmıyor. Bunu da vatandaşlarımız daha çok tercih ediyorlar. Şu anda en çok sattığımız çemen çeşidi odur. Eski usullerde yaptığımız çemenlerde var. Ancak biz genel de kış aylarında yapıyoruz. Çünkü yaz aylarında hemen bozulma olabiliyor. O yüzden kışın daha çok kendi yaptığımız çemenleri satıyoruz. Çemen zaten Kayseri'miz ile bütünleşmiş bir kahvaltılık ürünümüzdür. Kime sorsanız 'çemen Kayseri'ye ait' der. Bunun tescillenmesi de güzel bir şey. Kayseri'ye ait olması da güzel bir şey" şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Kayseri Çemeninin de tescilini alarak coğrafi işaretli ürün sayısını 13'e çıkardı" dedi.