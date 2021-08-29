ÇEMEN İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU VE YATIRIMCI REHBERİ HAZIRLANDI
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ÇEMEN İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU VE YATIRIMCI REHBERİ HAZIRLANDI

ÇEMEN İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU VE YATIRIMCI REHBERİ HAZIRLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

?Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli çemen için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladıklarını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli çemen için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladıklarını söyledi.

İklim değişikliği, su kıtlığı ve su stresi konular göz önüne alındığında çemenin fonksiyonel gıda, baharat, ilaç ve kozmetik ile ilgili sektörlerde değerlendirilen çok kıymetli bir ürün olduğunun altını çizen Pakdemirli "Çemenin üretim ve ihracat potansiyeli dikkate alındığında, ortak pazarlama stratejisi ile Türkiye'nin çemen ve çemenden elde edilen ürünlerin pazarında küresel üstünlüğe sahip olması söz konusudur.

Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun çemen plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda çemen yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çemen Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi

Kaynak: Habermetre

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