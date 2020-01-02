Çemberlitaş'ta ceset bulundu
Fatih'te bir binanın önünde erkek cesedi bulundu.
Fatih'te bir binanın önünde erkek cesedi bulundu.
Yeniçeriler Caddesi Çemberlitaş tramvay durağı yakınındaki binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan hayatını kaybeden kişinin sokakta yaşadığı iddia edildi.