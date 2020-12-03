Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı

03.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:17

Fatih'in Çemberlitaş semtinde boş bir binadan moloz düşmesi üzerine tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Fatih'in Çemberlitaş semtinde boş bir binadan moloz düşmesi üzerine tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, Çemberlitaş'taki Yeniçeriler Caddesi'nde yer alan 4 katlı boş bir binanın en üst katından molozlar caddeye düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken, tramvay seferleri de geçici olarak durduruldu.

İtfaiye ekipleri caddeye düşen molozları temizledikten sonra daha önce güvenlik amacıyla binaya kurulan ve molozların düşmesiyle hasar gören bariyerin bir bölümünü kaldırdı.

Bu müdahalenin ardından cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, tramvay seferleri de yeniden başlatıldı.

Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

İlgili Haberler

Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor
Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor
Boş yolda tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Boş yolda tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Aralık Antalya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 15:17:53. #1.15#
title