Çemberimde Gül Oya nerede çekildi? Çemberimde Gül Oya dizisi oyuncuları, konusu nedir, ne zaman çekilmiştir?

Çemberimde Gül Oya, Çağan Irmak tarafından yönetilmiş tarihsel televizyon dizisi. 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye'sindeki yaşamdan kesitleri sunan dizi, ilk gösterimini 3 Eylül 2004'te Kanal D'de yaptı. Tekrar bölümleriyle ekrana Çemberimde Gül Oya nerede çekildi? Çemberimde Gül Oya oyuncuları, konusu nedir, ne zaman çekilmiştir?

Çemberimde Gül Oya nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dönem dizilerinden olan Çemberimde Gül Oya, 2004 yılında Kanal D'de yayınlandı. 12 Eylül 1980 darbesinden önce Türkiye'de yaşanan insanlık hikâyelerini aşk, aile ilişkileri ve dostluk ekseninde anlatan dizi, farklı ve cesur anlatımıyla yayınlandığı dönemin en dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA KONUSU

Yurdanur Eroğlu'un gençlik hikâyesi 1970'lerdeki üniversite öğrenci olaylarıyla başlar. Sağ ve sol fraksiyonlara uzak bir arkadaş çevresinden gelen Yurdanur, olaylar sırasında bir kaza kurşunuyla en yakın arkadaşını kaybeder. Çıkan büyük kargaşada uzanan tek yardım eli Mehmet Eroğlu'nundur. Mehmet örgüt üyesi solcu bir gençtir ve bu genç adam hikâyenin ilerleyen bölümlerinde Yurdanur'un eşi ve Feriha'nın babası olacaktır. Bu iki genç dönemin siyasi olayları fonunda karşı konulmaz bir aşkla birbirlerine aşık olurlar. Ancak, Yurdanur'un siyasal yelpazenin sağında olan babası Dinçer Bey ve annesi Sema karşılarına çıkan bir engel olacaktır.

Mehmet, kendi hallerinde geçimlerini küçük bir kumaşçı dükkânıyla sağlayan ailesiyle kavga etmiş, bir oda arkadaşıyla, konağının tüm odalarını kiraya veren Madam Niki'nin konağında yaşamaktadır. Bu konak, her bir odasında barındırdığı rengarenk tipleriyle izleyenlere apayrı hikâyeler sunacak olan dizinin ana mekanıdır. İlerleyen bölümlerde Mehmet ve Yurdanur'ın da yuvası olacak olan bu mekanda üç aile daha yaşamaktadır. Birinci aile, kızı ve damadı Almanya'da işçi olan, hafif tatlı kaçık Suna Hanım, küçük torunu Ercan ve İstiklal Savaşı Gazisi Gazi Dede'den oluşan Egeli ailedir. Gazi Dede, eve gelen yabancıların Rum ajanı olduğunu düşünen, Atatürk'ün öldüğüne inanmayan konağın doğal komiğidir.

İkinci aile Urfa'dan göçmüş Sultan, 17 yaşlarındaki güzel kızı Zarife ve fabrikada ustabaşı olarak çalışan maço ve sevimsiz baba İbrahim'dir. Üçüncü aileyse, pavyonda ses sanatçısı olan Canan Cansev ve dostu Selo'dur. Bu takma adlı genç kadın, aslında temiz ve saf bir kasaba kızıdır. Konağın sahibi Madam Niki arada kira almaya uğrayıp, evdeki cümbüşe dedikodularıyla renk katan renkli bir azınlıktır.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin dış sahnelerinin çekimleri için İstanbul'un Yedikule gibi tarihi semtleri tercih edildi. Konak sahneleri ise yine İstanbul'un eski semtlerinden biri olan Beylerbeyi'nde çekildi.Dizide ailelerin ortak yaşadığı konağın çekimleri, bugüne kadar başka dizilere de ev sahipliği yapmış olan 'Lazın Köşkü'nde çekildi.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA OYUNCULARI

Serdar Yeğin

Melisa Sözen

Mehmet Ali Nuroğlu

Ümit Çırak

Murat Özdemir

Özge Özberk

Şerif Sezer

Selda Alkor

Serhat Nalbantoğlu

Levent Yılmaz

Kenan Bal

Itır Esen

Deniz Türkali

Tuba Büyüküstün

Işıl Yücesoy

Ceren Erginsoy

Füsun Erbulak

Hüseyin Avni Danyal

Suzan Aksoy

Nihal Menzil

Kartal Balaban

Işık Aras

Goncagül Sunar

Özgür Özberk

Merih Ermakastar

Bülent Alkış

Eylül Deniz Çolak

Ali Kıyak

Fırat Berk Konya

Ergül Coşkun

Ece Şakar

Aslıhan Güner

Ali Şekeroğlu

Nebi Yıldız

Gökhan Karaçavuş

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