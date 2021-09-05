Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Yolun Sonundaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Kanal D'de Çember: Yolun Sonundaki Kız yerli sinema ekranlara gelecek. Peki, Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimlerdir? Çember: Yolun Sonundaki Kız ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çember: Yolun Sonundaki Kız seri film mi? 2. filmi ne zaman? İşte bilgiler...

Ekranlarda yerli ve yabancı sinema filmleri yayınlanmaya devam ediyor. Bugün merak edilen filmlerden birisi de Çember: Yolun Sonundaki Kız oldu. Peki, Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Yolun Sonundaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çember: Yolun Sonundaki Kız 5 Eylül Pazar günü Kanal D'de 22:15 'de ekranlara gelecek.

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?

Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin'in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen : Abdullah Oğuz Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yapım Yılı : 2021 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Türü : Polisiye

Oyuncular : Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı