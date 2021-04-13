Cemalettin Kani Torun kimdir? Cemalettin Kani Torun biyografisi nedir?

İngiltere'ye araştırma çalışmaları yapmak adına 1996 yılında giderek Yeryüzü Doktorları adlı gönüllü kuruluşun kurucuları aralarında yer almıştır. 2011 yılında Somali'ye Büyükelçi olarak atanmış ve 2014 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında? Cemalettin Kani Torun nereli, mesleği nedir? Cemalettin Kani Torun hayatı ve biyografisi nedir?

İngiltere'ye araştırma çalışmaları yapmak adına 1996 yılında giderek Yeryüzü Doktorları adlı gönüllü kuruluşun kurucuları aralarında yer almıştır. 2011 yılında Somali'ye Büyükelçi olarak atanmış ve 2014 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2014 yılında Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2015 seçimlerine kadar sürdürmüştür. 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bursa Milletvekili seçilmiştir. Dışişleri Komisyonu Başkanvekili idi. Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında? Cemalettin Kani Torun nereli, mesleği nedir? Cemalettin Kani Torun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEMALETTİN KANİ TORUN KİMDİR?

Cemalettin Kani Torun (d. 1959, Artvin) Türk doktor, büyükelçi ve siyasetçidir.

Bursa Erkek Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çeşitli illerde doktorluk yapmıştır. İngiltere'ye araştırma çalışmaları yapmak adına 1996 yılında giderek Yeryüzü Doktorları adlı gönüllü kuruluşun kurucuları aralarında yer almıştır. 2011 yılında Somali'ye Büyükelçi olarak atanmış ve 2014 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2014 yılında Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2015 seçimlerine kadar sürdürmüştür. 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bursa Milletvekili seçilmiştir. Dışişleri Komisyonu Başkanvekili idi.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.