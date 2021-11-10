Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Atatürk anması
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle anıldı.
10 Kasım törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Cemal Reşit Rey'de Atatürk fotoğrafları sergisi gezildi. Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu öğrencisi Ecrin Hanne Dağdelen "Mustafa Kemalimiz" isimli şiirini okudu. Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "Atatürk Bizimle" oratoryosunu sahneledi.- İstanbul
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru...
Vinç operatörlerinden Ata'ya saygı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz