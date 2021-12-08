Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Fransa'da gözaltına alınan Suudi şüpheli serbest bırakıldı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla dün Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, kimlik kontrolleri sonucu, Türkiye tarafından çıkarılan yakalama emrinin Suudi şüpheli Halid Aedh el-Otaibi için geçerli olmadığı belirtildi.

El-Otaibi, Charles de Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise el-Otaibi'nin yanlışlıkla gözaltına alındığını belirtmiş ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise "Fransa'nın el-Otaibi'yi yargılamasını ya da onu yargılayacak bir ülkeye iade etmesini" istemişti.

Cesedi hiçbir zaman bulunamadı

Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın cesedi hiçbir zaman bulunamamıştı.

Suudi Arabistan cinayetin, yetkililerden bağımsız hareket eden bir grup tarafından işlendiğini öne sürüyor.

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