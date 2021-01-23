Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedir? Cemal Hünal Survivor'dan neden gitti? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

Geçen hafta Survivor'da ilk acil durum konseyi düzenlendi ve Acun Ilıcalı herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Survivor acil durum konseyinde sağlık nedeniyle diskalifiye kararı çıktığını söyleyen Acun Ilıcalı, Cemal Hünal'a kötü haberi verdi. Peki, Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedir? Cemal Hünal Survivor'dan neden gitti? Cemal Hünal kaç yaşında?

Geçen hafta Survivor'da Acun Ilıcalı, Survivor Acil Durum Konseyi'nin toplandı. Bunun üzerine yarışmacılar ve izleyiciler kimin diskalifiye edileceğini merak etmeye başladı. Survivor Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele hız kesmeden devam ederken, Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde, doktorlarla yapılan toplantıda çıkan kararla yarışmacıları üzdü. Cemal Hünal hastalığı yüzünden Survivor'dan gitmek zorunda kaldı. Peki, Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedir? Cemal Hünal Survivor'dan neden gitti? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

CEMAL HÜNAL'IN HASTALIĞI NE? NEDEN SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, adada en önemli şeyin yarışmacıların sağlığı olduğunu vurguladı. En önemli şeyin yarışmacıların sağlığı olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yapılabilecek hiçbir şey olmadığını da açıklamasına ekledi. 2021 Survivor 10. bölümünde, Cemal Hünal, sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Geldiği ilk günlerde bir sakatlık yaşayan Cemal Hünal için Metin Kuş'tan gelecek haber merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, bugün konseyde Cemal Hünal için verilen kararı açıkladı! Cemal Hünal Survivor'a veda etti! Risk alınamayacak bir durumda olduğu vurgulanan Cemal Hünal'ın diskalifiye edilişi hem kendisini hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı çok üzdü!

44 yaşındaki Cemal Hünal'ın belindeki rahatsızlığın ciddi olduğu ve devam etmesinin mümkün olmadığı Acun Ilıcalı tarafından vurgulandı!

CEMAL HÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da Senaryo Analistliği yaptı.

2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı.Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.