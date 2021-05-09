Cemal Hünal ile Çağrı Atakan'dan flaş Survivor itirafı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cemal Hünal ile Çağrı Atakan'dan flaş Survivor itirafı!

Cemal Hünal ile Çağrı Atakan'dan flaş Survivor itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor'da elenen iki yarışmacı Cemal Hünal ve Çağrı Atakan açıklamalarıyla şaşırttı. Yarışmaya erken veda eden iki ismin, takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ile ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu yıl ekibe sakatlıkları yüzünden erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek eski günleri yad etti ve bazı itiraflarda bulundu.Survivor'da Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve gündemden düşmemişti. Acun Ilıcalı ise bu duruma sinirlenmiş konseyde Batuhan Karacakaya için ceza uygulamıştı. Acun Ilıcalı'nın konseyde verdiği cezaya göre Batuhan Karacakaya'nın kazandığı beş yemek ödülü iptal edilmişti.Fakat olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Survivor'dan elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte sosyal medyadan paylaştığı video yine gündeme bomba gibi düştü.

Cemal Hünal videoda; "En çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık, Batuhan yakalandı" dedi. Hünal'ın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan da "Abi biz çalmadık yemek şöyle şeyler söyleme" dedi. Öte yandan Cemal Hünal, Survivor'ın ilk haftalarında belindeki sakatlık yüzünden adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Adadaki agresifliği ile adından söz ettiren Çağrı Atakan ise birleşme partisi sonrası sakatlığının kendisini kötü etkileyeceği nedeniyle elenmişt

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Aleyna Tilki Chloe Loughnan
Spor Diego Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cemal Hünal ile Çağrı Atakan'dan flaş Survivor itirafı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:05:30. #1.14#

title