Cemal Hünal ile Çağrı Atakan'dan flaş Survivor itirafı!

Survivor'da elenen iki yarışmacı Cemal Hünal ve Çağrı Atakan açıklamalarıyla şaşırttı. Yarışmaya erken veda eden iki ismin, takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ile ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu yıl ekibe sakatlıkları yüzünden erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek eski günleri yad etti ve bazı itiraflarda bulundu.Survivor'da Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve gündemden düşmemişti. Acun Ilıcalı ise bu duruma sinirlenmiş konseyde Batuhan Karacakaya için ceza uygulamıştı. Acun Ilıcalı'nın konseyde verdiği cezaya göre Batuhan Karacakaya'nın kazandığı beş yemek ödülü iptal edilmişti.Fakat olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Survivor'dan elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte sosyal medyadan paylaştığı video yine gündeme bomba gibi düştü.

Cemal Hünal videoda; "En çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık, Batuhan yakalandı" dedi. Hünal'ın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan da "Abi biz çalmadık yemek şöyle şeyler söyleme" dedi. Öte yandan Cemal Hünal, Survivor'ın ilk haftalarında belindeki sakatlık yüzünden adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Adadaki agresifliği ile adından söz ettiren Çağrı Atakan ise birleşme partisi sonrası sakatlığının kendisini kötü etkileyeceği nedeniyle elenmişt

Kaynak: Snob Magazin