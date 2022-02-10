Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler! Sunucu uyarınca çark etti - Haberler
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Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler! Sunucu uyarınca çark etti

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Politika
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Dün akşam katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuşan Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakarete varan cümleler kullandı. Sunucunun "Bunlar ağır ifadeler" demesinin ardından çark eden Enginyurt, açıklamalarına devam etti.

Mhp'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye (DP) geçen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, TVNET canlı yayınında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Geçmiş yıllarda yaptığı "Her ülkücü Mhp'lidir. MHP dışında hiçbir ülkücü tanımı kabul etmiyorum." sözlerine ilişkin konuşan ve sözlerinin bir çelişki oluşturmadığını savunan Enginyurt, "Ülkücülerin yeri MHP'dir. Ülkücülerin olması gereken yer MHP'dir. 'Ülkücüyüm' demeye devam edip 'DP'den de temsil ediyorum' demiyorum. Hiçbir söylemimde 'Ben Ülkücüyüm buyurun MHP'li arkadaşlar buradayım' söylemimi bulamazsınız." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN AĞIR İFADELER KULLANDI

Cemal Enginyurt, açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakarete varan cümleler sarf etti. Tansiyonun yükseldiği o anlarda Karagöz'ün "Bunlar ağır ifadeler" diyerek araya girmesinin ardından Enginyurt çark etti.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, MHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

millet yorumu:

edepli olmak lazım sayın cumhurbaskanına hakaret etmek ne demek

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mesut:

Kimin ne olduğunu millet görüyor. Vekil maaşı almana üzülüyorum sadece.

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