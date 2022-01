Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

Cemal Can kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de doğdu, spor geçmişine de sahiptir. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarım İletişim bölümünde eğitim aldı. İstanbul'a gelirken asıl amacı ise model olmaktı. Cemal Can Canseven koronavirüse mi yakalandı? Cemal Can Canseven hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarfından aslen Rizeli, baba tarafından da Selanik göçmenidir. Üniversie okumak için geldiği İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı İletişim Bölümü'nde eğitim gördü. Ancak İstanbul'daki asıl amacı model olabilmekti.

Bir dönem okulu dondurup Dj'lik kursuna giden Censever, Danla Bilic ile çektiği videolar ile tanındı. Sosyal medyada ikilinin resimlerine rastlamak mümkün. Cemal Can'ın burcu ikizler, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir. Genç yetenek katıldığı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında 14 Temmuz günü yapılan büyük finalda şampiyon oldu.

Cemal Can Canseven doğum tarihi : 25 Mayıs 1996

Cemal Can Canseven kaç yaşında : 24 yaşında

Cemal Can Canseven mesleği ne : DJ, Youtuber

Cemal Can Canseven aslen nereli : İzmir doğumlu (Anne tarafı Rizeli, baba tarafı Selanik göçmenidir)

Cemal Can Canseven burcu ne : İkizler

Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük ablası vardır. Lisede eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurmuştur ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başlamıştır. Üniversite yıllarından beri tanıdığı ünlü youtuber, influencer Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

CEMAL CAN CANSEVEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Exxen'de yer alan İşte Bu Benim Masalım dizinde başrol oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den üzücü haber geldi.

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Cemal Can açıklamasında "Evde karantina sürecim başladı, ilaçlarımı almaya başladım" dedi.

