Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can nerelidir? Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can doğum günü ne zaman?
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Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can nerelidir? Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can doğum günü ne zaman?

01.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:53
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can nerelidir? Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can doğum günü ne zaman?

Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can nerelidir? Cemal Can kaç yaşındadır? Survivor Cemal Can Canseven doğum günü ne zaman?

Survivor Gönüllüler takımında en çok sevilen kişi olan Cemal Can aldığı smslerde birinci oldu. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 yılındaİzmir'de doğmuştur. 24 yaşında olan Canseven'in annesi Rizelidir, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük ablası vardır. Lisede eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurmuştur ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başlamıştır.

Üniversite yıllarından beri tanıdığı ünlü youtuber, influencer Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

CEMAL CAN CANSEVEN NERELİDİR? YAŞI, DOĞUM GÜNÜ?

Cemal Can Canseven'in babası Selanik göçmeni annesi ise Rizelidir.

24 yaşında olan Canseven katıldığı yarışma programı Survivor'da halkın gönlünü kazanarak birinci olmuştur.

25 Mayıs 1996 yılında doğmuştur. 24 yaşındadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 13:53:33. #1.14#
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