Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği nafaka davasında tanıklar dinlendi - Haberler
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Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği nafaka davasında tanıklar dinlendi

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Haberler | Güncel

- Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği nafaka davasında tanıklar dinlendi Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davada tanıklar dinlendi.

İSTANBUL (İHA) - - Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği nafaka davasında tanıklar dinlendi

İSTANBUL - Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davada tanıklar dinlendi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 11.Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle basın mensupları alınmadı. Duruşmada Ahu Yağtu'nun şoförü Ali Elbasan ile eski arkadaşı olan, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan Özçapkın tanık olarak dinlendi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve taraflara tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği nafaka davasında tanıklar dinlendi

Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği nafaka davasında tanıklar dinlendi

Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği nafaka davasında tanıklar dinlendi

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İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Son Dakika Haberleri

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