Cem Yılmaz'dan takipçilerine 'dolandırıcılık' uyarısı: Benim böyle bir huyum yok! - Haberler Magazin
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Cem Yılmaz'dan takipçilerine 'dolandırıcılık' uyarısı: Benim böyle bir huyum yok!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Cem Yılmaz'dan takipçilerine 'dolandırıcılık' uyarısı: Benim böyle bir huyum yok!

Resmi Twitter sayfasında açıklama yapan Yılmaz, abisi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün de adının kullanıldığını söyledi.

Resmi Twitter sayfasında açıklama yapan Yılmaz, abisi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün de adının kullanıldığını söyledi.

"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek, 1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu"

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Cem Yılmaz'dan takipçilerine 'dolandırıcılık' uyarısı: Benim böyle bir huyum yok! - Haberler Magazin
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