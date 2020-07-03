Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz En yakın arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Cem Yılmaz, konu hakkında yaptığı ilk paylaşımda "Çok üzgün olmak dışında bir halim yok. Linç kazanı kaynatıyorsunuz" dedi.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a evinde bir saatten fazla şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Ozan Güven'e bir mesaj da yıllardır samimi olduğu yakın dostu Cem Yılmaz'dan geldi.

"LİNÇ KAZANI KAYNATIYORSUNUZ"

Birkaç gündür Ozan Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberlere sessiz kalan Cem Yılmaz, bugün ilk paylaşımını Twitter'dan yaptı. Konuda tarafsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

OZAN VE SEVGİLİSİ ARASINDA NE OLDU?

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a tartıştıktan sonra şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulutsuz, Güven tarafından bir saatten fazla şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet olayının ardından Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un aldığı darp raporunda vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve çürükler tespit edildi. Bulutsuz, kan oturan gözünün içinde cam kırığı olma ihmaline karşı sağlık kuruluşunda muayene olması istendi.