Cem Yılmaz'dan Netflix'e tepki Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın, son filmi Karakomik Filmler 2'nin yayına girmesiyle ilgili film hakkında tanıtım yapmayan dijital yayın platformuna tepki göstermesinin ardından Netflix, "Bu bir Karakomik Filmler 2 duyuru tweet'idir" paylaşımı yaptı.

Cem Yılmaz, 27 Haziran tarihinde "Tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım, tweet atma mı dediler yoksa?" sözleriyle dijital yayın platformu Netflix'e tepki gösterdi.& ; Yılmaz, Twitter hesabında paylaştığı mesajında "Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle @netflixturkiye, tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım, tweet atma mı dediler yoksa?" dedi.& ; Twitter'da 14,6 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz'ın bu paylaşımından sonra Netflix Türkiye "Bu bir Karakomik Filmler 2 duyuru tweet'idir" paylaşımı yaptı.& ; Bu paylaşım ardından Cem Yılmaz bu kez de sosyal medya hesabından "Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin.Şakacı seni." diye yazdı.







Kaynak: Snob Magazin