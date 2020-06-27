Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler Netflix'te Karakomik Filmler 2 filminin yayına girmesinin ardından komedyen Cem Yılmaz, "Tweet atma mı dediler yoksa" diyerek filmin duyurusunun yapılmamasına tepki gösterdi. Netflix'ten gelen cevabı alıntılayan Yılmaz bu kez, "Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler 2'yi paylaşmayan Netflix'e tepki gösterdi. Tepkisini twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle Netflix Türkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?" CEM YILMAZ'IN TEPKİSİNİN ARDINDAN DUYURU YAPILDI Cem Yılmaz'ın tepkisinin ardından Netflix ekibi Cem Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak, "Bu bir Karakomik Filmler-2 duyuru tweet'idir" mesajı attı. Netflix'in bu tepkisine Cem Yılmaz, "Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni" diye yanıt verdi.