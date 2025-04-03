Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir sorusuna yanıt arayanlar, onun eğitim hayatı ve hangi projelerde yer aldığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Üzümoğlu'nun sanat dünyasındaki yolculuğu ve aldığı roller, kariyerini şekillendiren önemli adımlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar da oldukça dikkat çekiyor. Peki, Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, nereli?

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. Birçok tiyatro oyununda yer aldı. Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas başlıklı oyundaki rolü ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı dalında ödüle layık görüldü. Genç oyuncu 2018 yılında Troas ve Kalp oyunlarında rol almıştır. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği Evlat başlıklı oyunda rol aldı.

Televizyondaki ilk rolü, 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisinde canlandırmış olduğu Hakan Şahin rolüdür. Dizi, 29 bölüm sürdü. 2018 yılında Netflix'in ilk Türkçe dizisi Hakan: Muhafız dizisinde Emir karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman dizisinde başrol olarak yer almıştır. İstanbul'un Fethi'ni anlatan belgesel türündeki dizide Fatih Sultan Mehmed olarak yer almıştır. 2021 yılında ise, Netflix filmi Kin'de başrol olarak Emre/Tuncay Kökdemir karakterini canlandırmıştır.

2023 yılında Loners In Wilderness başlıklı ilk fotoğraf sergisini Bina / Bant Mag. Havuz'da açtı. Sergide refleks makine ile çektiği 2000'e yakın fotoğrafın arasından seçtiği 46 siyah beyaz fotoğraf yer almaktadır.