Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu
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Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

23.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:40

11 yıldır yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucusu Cem Uzan, partisinin ittifaklara katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Millet İttifakı liderleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Uzan'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Genç Parti Kurucusu Cem Uzan, erken seçim iddiaları ve ittifak gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Uzan, "Partiniz herhangi bir ittifaka dahil olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Uzan, "Benim Atatürkçü düşüncem ve duruşum nerede olabileceğimizi gösteriyor. Ama seçim olmayan yerde ittifakı konuşmak çok erken" ifadelerini kullanan Uzan, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Akşener'i, Karamollaoğlu'nu, Demirtaş'ı takdir ediyorum. Onlar bu ülkenin kıymetleri" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzan'ın açıklamaları sosyal medyada bir anda gündem olurken Twitter'da 'Cem Uzan' başlığı Trend Topic oldu.

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:40:53. #1.14#
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