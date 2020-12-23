Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Genç Parti Kurucusu Cem Uzan, erken seçim iddiaları ve ittifak gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Uzan, "Partiniz herhangi bir ittifaka dahil olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Uzan, "Benim Atatürkçü düşüncem ve duruşum nerede olabileceğimizi gösteriyor. Ama seçim olmayan yerde ittifakı konuşmak çok erken" ifadelerini kullanan Uzan, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Akşener'i, Karamollaoğlu'nu, Demirtaş'ı takdir ediyorum. Onlar bu ülkenin kıymetleri" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzan'ın açıklamaları sosyal medyada bir anda gündem olurken Twitter'da 'Cem Uzan' başlığı Trend Topic oldu.