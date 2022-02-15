Cem Uslu kimdir? Cem Uslu kaç yaşında, nereli? Cem Uslu hangi dizilerde rol aldı?

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba Kahya Ceyhun kimdir? Kahya Ceyhun karakterini kim canlandırıyor? Cem Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli?

BABA DİZİSİNDE KAHYA CEYHUN KİMDİR?

Saruhanlı Köşkü'nün kahyası. Babası yerine koyduğu Mehmet Ali Saruhanlı'ya büyük bir hayranlık duyar. Çalışkan, disiplinli ve kuralcıdır. Emin Saruhanlı ve ailesine de aynı şekilde hizmet edecektir. Kahya Ceyhun karakterini canlandıran isim Cem Uslu'dur.

CEM USLU KİMDİR?

Cem Uslu (d. 22 Mayıs 1983, İstanbul), Türk oyuncu, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı, eğitmen, seslendirme sanatçısı.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden ise 2011 yılında mezun oldu. 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

İlk profesyonel sahne deneyimini 2002 yılında, üniversitenin tiyatro topluluğu olan Uludağ Üniversitesi Oyuncuları'nda yaşadı. 2001-2006 yılları arasında bu toplulukta, tiyatronun hemen her alanında çalıştı.

2005-2006 tiyatro sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, 2008-2011 yılları arasında Tiyatro Oyunbaz'da tiyatro yaptı.

2010 yılından bu yana, kurucularından olduğu EKİP Tiyatrosu'nda tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.

Filmleri

2016 Siccin 3: Cürmü Aşk Sedat

2011 Anadolu Kartalları Asb. Ali Kaya

2011 Aşk Tesadüfleri Sever Cem

Dizileri

2013-2014 Saklı Kalan Komiser Kemal 1. Sezon

2013-2014 Karadayı Seyit 2. ve 3. Sezon

2017-2021 Çukur Metin Yaman 1. 2. 3. 4. Sezon

2021- Destan Ertuğrul Gazi 1. sezon-

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