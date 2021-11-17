Cem Telvi kimdir? Cem Telvi hayatı ve biyografisi! Cem Telvi kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan v Cem Telvi merak konusu oldu. İşte Cem Telvi hakkında merak edilen Cem Telvi kimdir, Cem Telvi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEM TELVİ KİMDİR?

Cem Telvi, 2020 Ekim ayında Cem Boyner'in Kanlıca'daki evinde Ayşe Boyner ile evlenmişti. Ünlü çift daha sonra Ayvalık'ta yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yapmıştı.

Cem Telvi, Türkiye'nin ilk bitkisel süt markasını kurarak bu markasıyla fındık, badem ve soya sütü üretti. Telvi, yurt dışına ihraç çalışmalar gerçekleştiriyor..

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