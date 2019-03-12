Cem Özer ile Sinan Çetin'in Arasındaki Kriz Tatlıya Bağlandı!

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı filmin çekimlerinde sakatlanan Cem Özer'in hastane masraflarının karşılanmadığı ve Çetin'in yanında olmadığı için ikili arasında kriz tatlıya bağlandı.

FİLMİ BİRLİKTE TAMAMLAYACAKLAR

Cem Özer ve Sinan arasındaki davaların sulhla sonuçlandığı açıklandı. Özer'in sette geçirdiği kaza sonrası yaptığı masrafları Sinan Çetin ödeyecek.Filmi de birlikte tamamlayacaklar.

"HASTANE PARASINI BİLE ÖDEMEDİ"

42 gün yoğun bakımda kalan Cem Özer, olay ile ilgili şu şekilde konuşmuştu:

"Sinan Çetin'le mahkeme süreciyle uğraşacağız. Sigortayı geçtim, hastanenin parasını bile ödemedi. Üzerine düşen ve yerine getirmesi geren şeyleri yapmadığı için belli bir bedeli olması gerekiyor, bir ceza yani. Nasıl ki kırmızı ışıkta geçerseniz ceza öderseniz. Bu da kırmızı ışıktan geçmekten daha önemli..."

"SİNAN ÇETİN BÜYÜK PARA KAYBEDECEK"

"Kendisinin filminden çıkmam bana bir şey kaybettirmez ama kendisi parayı çok sevdiği için söylüyorum. Oldukça büyük para kaybedecek. Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek. Beni hastanede ziyaretime geldi. Sırf ne zaman çıkacağım ve filmine devam edeceğimi öğrenmek için..."

"SİNAN'IN ZORLAMASIYLA AYAĞIMI KIRDIM"

"Bana aracılar koyup, onu aramamı bekliyor. Onun beni araması gerekiyor. Ben ip atlarken ayağımı kırmadım ki. Sinan'ın sahnesinde, Sinan'ın zorlamasıyla ayağımı kırdım... Gerekli önlemleri almadığı için bu duruma düştüm. Kamuoyunda benden özür dilemesi ve bir daha hiçbir emekçiye böyle davranmayacağı yönünde garanti verirse barışırım onunla."